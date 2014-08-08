За сегодня с Майдана вывезли около 20 машин мусора

Об этом сказал в комментарии УНИАН первый заместитель генерального директора КК “Киевавтодор” Петр Береговой.

Он отметил, что сегодня “вывезено около 20 машин”.

Читайте такжеОбитатели Майдана мешали коммунальщикам разбирать баррикады, возникли столкновенияПо его словам, сегодня больше не будут разбираться баррикады, а только убирается мусор коммунальщиками возле баррикады вблизи гостиницы “Казацкой”.

Читайте такжеБаррикаду у Дома профсоюзов со стороны Европейской площади разобралиОн подчеркнул, что остальные баррикады будут разбираться после того, как будут достигнуты договоренности между представителями Майдана и киевской властью.