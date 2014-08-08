Кличко завтра вместе с киевлянами будет убирать на Майдане

В субботу, 9 августа, мэр столицы Виталий Кличко, представители киевской власти и депутаты Киеврады в 9.30 придут на Майдан Незалежности, чтобы вместе с киевлянами убирать центр столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского председателя. Читайте такжеБаррикаду у Дома профсоюзов со стороны Европейской площади разобрали Как сообщал УНИАН, 7-8 августа сотрудники коммунальных служб пытаются сделать уборку на Майдане Незалежности, однако им мешают нынешние жители Майдана.

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