Кличко завтра вместе с киевлянами будет убирать на Майдане
17:46, 08 августа 2014Киев
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В субботу, 9 августа, мэр столицы Виталий Кличко, представители киевской власти и депутаты Киеврады в 9.30 придут на Майдан Незалежности, чтобы вместе с киевлянами убирать центр столицы.
Коммунальщики пытаются провести уборку на Майдане / фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского председателя.
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Как сообщал УНИАН, 7-8 августа сотрудники коммунальных служб пытаются сделать уборку на Майдане Незалежности, однако им мешают нынешние жители Майдана.
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