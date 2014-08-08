В Киеве "заминировали" очередной телеканал
18:51, 08 августа 2014Киев
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Сегодня на спецлинию «102» в 16.26 поступило анонимное сообщение о минировании офиса одного из украинских телеканалов, расположенного на улице Дегтяревской в Киеве.
В столице продолжают сообщать о заминировании / vinnitsaok.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве (на улице Дегтяревской размещается, в частности, телеканал «112» - УНИАН).
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники ГСЧС.
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Сведения об указанных событиях внесены в Единый учет Шевченковского районного управления столичной милиции.
Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установление личности сообщившего о минировании. Проводится проверка, отмечается в сообщении.
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