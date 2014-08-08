В Киеве "заминировали" очередной телеканал

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве (на улице Дегтяревской размещается, в частности, телеканал «112» - УНИАН).

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники ГСЧС.

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Сведения об указанных событиях внесены в Единый учет Шевченковского районного управления столичной милиции.

Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установление личности сообщившего о минировании. Проводится проверка, отмечается в сообщении.