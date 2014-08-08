Милиция открыла несколько уголовных производств из-за вчерашних столкновений на Майдане

Вследствие событий в четверг на Майдане Независимости столичная милиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в городе Киеве.

"По фактам событий на Майдане Независимости были открыты уголовные производства по статьям 268 Уголовного Кодекса - "Незаконное завладение транспортным средством", 263 - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и 296 - "Хулиганство"", - сообщил глава столичной милиции Александр Терещук.

По словам начальника главка, пятеро человек были доставлены в районные управления столичной милиции. Относительно 2 составлены административные протоколы по статье 173 - «Мелкое хулиганство» и отпустили. Один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа при попытке навести порядок на Майдане произошли столкновения между людьми, живущими в палатках, силовиками и коммунальщиками.

Так называемые «майдановцы» зажгли шины и бросали брусчатку в правоохранителей.

Кроме того, “жители” Майдана отобрали у работников коммунальных служб 7 автомобилей. В одном случае так называемый «майдановец» завладел автомобилем коммунальной службы, приставив пистолет к голове его водителя.

При этом сегодня в пресс-службе городского головы Киева сообщили, что «жители» Майдана пообещали мэру Виталию Кличко вернуть машины, которые они захватили у коммунальщиков, и освободить проезжую часть Крещатика.