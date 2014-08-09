На Майдане освободили проезжую часть

Об этом сообщает ТСН.

Коммунальные службы города продолжают работы над уборкой в центре столицы.

Читайте такжеКличко завтра вместе с киевлянами будет убирать на МайданеКак сообщал УНИАН, за вчерашний день с главной площади города было вывезено около 20 машин мусора. На сегодняшний день запланировано продолжение уборки.