На Майдане освободили проезжую часть
08:26, 09 августа 2014Киев
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В Киеве на Майдане освободилась дорога для движения.
Майдан прододжают приводить в порядок / УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
Коммунальные службы города продолжают работы над уборкой в центре столицы.
Читайте такжеКличко завтра вместе с киевлянами будет убирать на МайданеКак сообщал УНИАН, за вчерашний день с главной площади города было вывезено около 20 машин мусора. На сегодняшний день запланировано продолжение уборки.
На Майдане освободили дорогу для движения
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