На Майдане освободили проезжую часть

08:26, 09 августа 2014
Киев
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В Киеве на Майдане освободилась дорога для движения.

УНИАН

Об этом сообщает ТСН

Коммунальные службы города продолжают работы над уборкой в центре столицы. 

Читайте такжеКличко завтра вместе с киевлянами будет убирать на МайданеКак сообщал УНИАН, за вчерашний день с главной площади города было вывезено около 20 машин мусора. На сегодняшний день запланировано продолжение уборки.

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