Киевляне и коммунальщики начали убирать баррикады на Городецкого

Киевляне вместе с коммунальщиками начали убирать баррикады, которые установлены в начале улицы Городецкого ближе к Крещатику.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здесь работает коммунальная техника и около 200 представителей служб города.

Также им помогают около 300 киевлян. При этом отдельные «обитатели» Майдана вступают в споры с киевлянами по поводу того, что те снимают палатки. Но киевляне пытаются их убедить в том, что должен быть наведен порядок в центре города и что не следует дискредитировать Майдан, который организовывали патриоты Украины.

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Количество киевлян всё увеличивается. Столкновений не происходит. Пока на месте нет Киевского городского председателя Виталия Кличко, который планировал приобщиться к акции.