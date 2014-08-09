Освободить проезжую часть Крещатика планируют за сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала депутат Киевсовета из фракции «УДАР» Рена Назарова.

«Сегодня наша задача - освободить проезжую часть Крещатика... Главное, чтобы в понедельник люди смогли свободно проехать по Крещатику», - сказала она, информируя представителей СМИ об объеме запланированных работ.

«Может, если успеем, подойдем к Институтской. Но вы понимаете, что это все может происходить только по согласованию с майдановцами», - сказала Назарова.

На вопрос, где Киевский городской председатель, поскольку пока его не было видно на территории, где продолжается уборка, депутат ответила, что он должен быть где-то здесь.

Вже великий шмат роботи зроблено. Одяг бруднющий. Та й фіг з ним. pic.twitter.com/oBzCiDUmYc — Oleksandr Arhat (@olarhat) August 9, 2014

«Кличко где-то среди нас. Мы (представители партии «УДАР» - УНИАН) шли со стороны Михайловской площади. Там было место сбора», - сказала Назарова.

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