Кличко отправился на очередные переговоры с жителями Майдана

Киевский городской председатель Виталий Кличко, который принимает участие в уборке центра столицы, пошел в палатки, расположенные возле «елки» на очередные переговоры по поводу освобождения центральных улиц города и приведения их в порядок.

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Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Кличко в уборке и переговорах принимает участие первый заместитель главы Администрации президента Геннадий Зубко, а также здесь присутствуют народные депутаты и депутаты Киевсовета от разных политических сил.

Как сообщил УНИАН Зубко, сегодня будут открыты проезжие части улиц Городецкого, Михайловской, Крещатика. В то же время улицу Институтскую пока не планируется трогать.

По поводу того, какая работа предусмотрена сегодня для мэра Киева, Зубко отметил, что, прежде всего, это вести переговорный процесс с теми, кто против того, чтобы разбирали баррикады и палатки в центре.

«Основная (работа для Кличко сегодня — УНИАН) — это переговоры. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Считаю трудный переговорный процесс мирного урегулирования существующей в центре столицы ситуации, - это действительно тяжелый труд», - отметил Зубко.

В то же время киевляне активно приобщились к уборке центра. Их больше, чем работников коммунальных служб. Они и собирают булыжники, разбросанные здесь, и загружают элементы баррикад в машины, и в то же время также ведут переговоры с людьми, которые живут на Майдане, убеждая их в необходимости наведения порядка в центре столицы.