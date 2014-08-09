Пожар на баррикаде со стороны улицы Михайловской уже потушили

Пожар, который возник из-за поджога баррикад, со стороны улицы Михайловской на Майдане Незалежности, потушили. Киевляне с еще большим рвением стали разбирать палатки возле фонтанов.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим пламя от баррикады охватило несколько палаток и частично декоративные деревья возле фонтанов на Майдане Незалежности.

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Сейчас еще остается много дыма. Однако киевляне не обращают на это внимания и активно разбирают палатки и другие конструкции, которые находились между фонтанами за сценой Майдана.

Жители столицы разного возраста - от молодежи до пожилых людей - выстроились в шеренгу и передают мусор и элементы конструкций баррикад из рук в руки, как когда-то передавали брусчатку во время Революции достоинства.

К киевлянам приобщились также афганцы, которые были на Майдане Незалежности с первого дня Революции достоинства. Теперь на месте их палатки, которая была за сценой Майдана, осталась табличка с надписью: «Восьмая Афганская сотня выехала на фронт! Здесь никого нет. До встречи, Майдан! Слава Украине!».

Как передает корреспондент УНИАН, люди, обитающие на Майдане Незалежности в Киеве, подожгли свои палатки со стороны Михайловской улицы.

Как сообщал УНИАН, городская власть сегодня заявляла, что хочет освободить для проезда прежде всего улицу Крещатик. Также велись переговоры об освобождении от баррикад проезжих частей улицы Городецкого и проезда от Михайловской до Крещатика.