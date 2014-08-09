В Киеве возле стелы Независимости горят палатки.

Как передает корреспондент УНИАН, пламенем охвачено около четырех палаток, но поскольку конструкции расположены близко друг от друга, то пламя быстро может перекинуться дальше.

Читайте такжеПожар на баррикаде со стороны улицы Михайловской уже потушилиПожарники, которые дежурят на Майдане Незалежности, уже начали тушение пожара. Пока еще неизвестно кто и зачем поджег эти палатки.

Люди, которые находятся на Майдане, пытаются убрать от пламени шины, которых здесь очень много между палатками.