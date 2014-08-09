В Киеве "заминировали" станцию метро «Арсенальная»

15:14, 09 августа 2014
Киев
0

В столичную милицию поступило анонимное сообщение о минировании станции метро «Арсенальная».

Фото УНИАН

Сегодня в 14.10 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о минировании станции метрополитена. 

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве

На месте работают специалисты взрыво-технических служб, кинологи и работники МЧС.

Читайте такжеВ Киеве сообщили о заминировании станции метро "Петровка" и 4 торговых центров

Сведения о событии внесены в Единый учет Печерского районного управления столичной милиции.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лица, сообщившего о минировании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter