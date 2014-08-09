В Киеве "заминировали" станцию метро «Арсенальная»
15:14, 09 августа 2014Киев
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В столичную милицию поступило анонимное сообщение о минировании станции метро «Арсенальная».
На месте работают специалисты взрыво-технических служб / Фото УНИАН
Сегодня в 14.10 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о минировании станции метрополитена.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве
На месте работают специалисты взрыво-технических служб, кинологи и работники МЧС.
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Сведения о событии внесены в Единый учет Печерского районного управления столичной милиции.
Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лица, сообщившего о минировании.
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