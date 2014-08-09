При попытке разбора палаток и баррикад на Майдане пострадали 3 человека

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве. Как отметили в милиции, сегодня в милицию поступило сообщение о том, что на Майдане Незалежности произошел пожар. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Шевченковского райупраления.

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После того, как сотрудники Главного управления ГСЧС в Киеве локализовали пожар, эксперты приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время работники милиции опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства, при которых возник пожар.

Информация внесена в Единый учет Шевченковского райуправления столичной милиции. Продолжается проверка.

Кроме этого, правоохранителям поступили сообщения от врачей, что в медицинские учреждения доставлены 3 человека с разными травмами.

По словам пострадавших, повреждение они получили во время конфликта на Майдане Незалежности. В больничные учреждения направлены сотрудники милиции для выяснения всех обстоятельств. Информация внесена в Единый реестр.

В комментарии УНИАН в столичном главке милиции подтвердили информацию, что во время столкновений с людьми, обитающими на Майдане, при попытке разобрать палатки и баррикады пострадали 3 человека. "Во время столкновений с жителями Майдана к врачам обратились 3 человека с травмами", - сказали в столичной милиции.

В то же время в киевском главке не подтвердили и не опровергли информацию, которую распространили отдельные СМИ о том, что якобы при уборке палаток с Майдана была найдена взрывчатка.