Въезд в центр Киева может стать платным

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на депутата от УДАРа Игоря Кононенко. По его словам, средств на ремонт мостов последние 10 лет в бюджете не хватает и вряд ли они появятся в ближайшее время.

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"Кредитами вопрос уже не решить. Нужны радикальные меры: строить платные дороги и делать платным въезд в центр, как во многих столицах мира, например, в Лондоне. У нас можно сделать въезд в центр за 5-10 грн", - сказал Игорь Кононенко.

Брать плату за возможность заехать в центр города могут уже в ближайшие 3-4 года, отмечает издание. Сегодняшнее состояние мостов серьезно беспокоит местных жителей. Особенно после обрушения пешеходного моста на улице Электриков.