На субботник на Майдан пришли более тысячи киевлян

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сказал руководитель КП "Киевавтодор" Владимир Жуков.

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"Сегодня на Майдане работало более тысячи человек, а также депутаты Киевсовета и столичные коммунальщики. Особая благодарность киевлянам, которые пришли убирать свой город и работали упорно", - сказал Владимир Жуков, добавив, что к работам привлечены около 100 единиц техники "Киевавтодора", 20 единиц "Киевзеленстроя", и до 20 - других предприятий столицы.

Владимир Жуков отметил, что назвать конкретное количество вывезенного мусора сложно. "Уже полностью занята перегрузочная площадка на ул. Старонаводницкой. Сейчас загружают мусор возле моста Патона на базе "Киевавтодора" и на 6 полигоне. Вместе с тем, уборка продолжается: сейчас мы очищаем зоны на Майдане Незалежности, как у стелы Независимости, так и возле Главпочтамта", - добавил глава "Киевавтодора".

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко поблагодарил киевлян, которые пришли убрать Крещатик и Майдан Незалежности. "Так, совместными усилиями киевлян, руководства города и коммунальщиков, в центре столицы была демонтирована большая часть палаток, полностью освобождены для проезда автотранспорта улицы Крещатик, Михайловская и Городецкого", - сказал мэр города.