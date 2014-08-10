Коммунальщики демонтируют сцену Майдана, но места памяти "Небесной сотни" не трогают

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время «сторонники Майдана» пытаются мешать разборке сцены. Произошли незначительные столкновения между ними и людьми, осуществляющими демонтаж.

Территорию перед сценой активно моют из брандспойтов работники пожарно-спасательных подразделений.

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На остальной территории Майдана Незалежности коммунальщики продолжают убирать остатки мусора и вывозить его из центра столицы.

На улице Институтской, где еще остаются баррикады, работают правоохранители. По их объяснениям, они обследуют конструкции на наличие взрывных устройств и других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами для расследования преступлений, происходивших здесь в феврале, во время массового расстрела активистов Майдана. Так, уже найдены и изъяты гильзы, остатки свето-шумовых гранат и резиновые пули. Взрывчатки служебные собаки не обнаружили.

По словам руководителя КК «Киевавтодор» Владимира Жукова, на уборке работают около 500 коммунальщиков и 200 киевлян, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

«Вывозят мусор 50 самосвалов и 12 погрузчиков. Также дорожное освещение на Крещатике и Майдане ремонтируют две телескопические вышки. Они моют и отчищают закопченные светильники, заменяют перегоревшие лампочки. Также в центре работают поливочные машины», -сказал Жуков.

Руководитель «Киевавтодора» отметил, что коммунальщики и киевляне уже полностью убрали территорию вдоль Хрещатика со стороны консерватории. «Теперь осталась последняя палатка возле улицы Городецкого – ее жители сейчас вывозят свои вещи. Также работники коммунальных предприятий и рядовые киевляне продолжают разбирать сцену. Надеюсь, что к вечеру на Крещатике будет наведен порядок», - сказал Жуков.

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Он также сообщил, что вчера техника, вывозившая мусор с Крещатика и Майдана, сделала не менее 500 рейсов и вывезла несколько сотен тонн отходов. «Это сотни тонн различного мусора – колоды, остатки палаток, тряпье, металл, гранит. Сегодня самосвалы уже успели сделать не меньше сотни выездов с мусором», – сказал руководитель «Киевавтодора».

Отметим, что уже убраны шины и мусор на участке улицы Институтской от гостиницы «Украина» к верхнему выходу из станции метро «Крещатик».

Вместе с тем, баррикады из брусчатки и самоустроенные места памяти «Небесной сотни» коммунальщики не трогают.

Главную сцену Майдана постепенно разбирают. На некоторое время работы были приостановлены. Так называемые «майдановцы» провели запланированное на сегодня вече. Однако оно было малочисленным.

Во время этого вече представитель жителей палаточного городка заявил, что они готовы уехать с Майдана, но при условии, что к ним не будут применены силовые методы выселения.

Сейчас на Майдане остаются 4 палатки. Также есть несколько палаток в парковой зоне возле Октябрьского дворца, их жители собирают вещи и говорят, что намерены уехать в зону АТО.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа началась активная уборка Майдана Незалежности. Коммунальщики вместе с активными киевлянами разобрали практически все палатки и разблокировали для проезда транспорта три улицы в центре столицы – Крещатик, Городецкого и Михайловскую. Улицу Институтскую не трогали.