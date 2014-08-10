В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход
Станцию метро «Крещатик» закрыли из-за сообщения о минировании одного из домов на ул. Институтской.
Поезда столичного метро в районе 16.30 не останавливались на станции метро «Крещатик».
Как передает корреспондент УНИАН, по громкоговорителю объявляли, что станция метро не работает на вход и выход по техническим причинам.
В то же время из проезжающего поезда на платформе можно было увидеть скопление милиции.
Читайте такжеБольшинство сообщений о "заминировании" в Киеве поступают из оккупированных городов Донбасса
В то же время, в Главном управлении МВД в Киеве УНИАН сообщили, что правоохранители закрыли на выход верхнюю станцию метро «Крещатик» в связи с поступившим по телефону сообщении о минировании одного из зданий на ул. Институтской.
В главке отметили, что сейчас на месте работают специалисты взрыво-технической службы.
Личность звонившего устанавливается.