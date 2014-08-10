В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход

Поезда столичного метро в районе 16.30 не останавливались на станции метро «Крещатик».

Как передает корреспондент УНИАН, по громкоговорителю объявляли, что станция метро не работает на вход и выход по техническим причинам.

В то же время из проезжающего поезда на платформе можно было увидеть скопление милиции.

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В то же время, в Главном управлении МВД в Киеве УНИАН сообщили, что правоохранители закрыли на выход верхнюю станцию метро «Крещатик» в связи с поступившим по телефону сообщении о минировании одного из зданий на ул. Институтской.

В главке отметили, что сейчас на месте работают специалисты взрыво-технической службы.

Личность звонившего устанавливается.