Станцию метро "Крещатик" снова открыли

По состоянию на 17.15 станция метро «Крещатик» открыта на вход и выход, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, около 16.30 поезда не останавливались на станции метро «Крещатик». По громкоговорителю объявляли, что станция метро не работает на вход и выход по техническим причинам.

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В то же время, в Главном управлении МВД в Киеве сообщили, что правоохранители закрыли на выход верхнюю станцию метро «Крещатик» в связи с сообщением о минировании одного из домов на ул. Институтской.