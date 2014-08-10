Станцию метро "Крещатик" снова открыли
17:37, 10 августа 2014Киев
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Ранее сообщалось, что станцию закрыли из-за возможного заминирования одного из зданий на Институтской.
Фото УНИАН
По состоянию на 17.15 станция метро «Крещатик» открыта на вход и выход, передает корреспондент УНИАН.
Как сообщал УНИАН, около 16.30 поезда не останавливались на станции метро «Крещатик». По громкоговорителю объявляли, что станция метро не работает на вход и выход по техническим причинам.
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В то же время, в Главном управлении МВД в Киеве сообщили, что правоохранители закрыли на выход верхнюю станцию метро «Крещатик» в связи с сообщением о минировании одного из домов на ул. Институтской.
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