Кличко заявил, что Институтская останется закрытой для движения транспорта

Часть же улицы Институтской, от Майдана Незалежности до станции метро «Крещатик», останется закрытой для движения транспорта, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

«Крещатик почти убран, коммунальные службы вместе с неравнодушными киевлянами заканчивают уборку в центре столицы. Центр Киева, благодаря активной помощи жителей столицы, возвращает свой облик, - отметил Кличко. - Но улицу Институтскую, место скорби и памяти для украинцев, не будут открывать для движения авто. Пока остаются баррикады и несколько палаток, будут убраны шины и мусор. Впоследствии на Институтской установим мемориал героям, которые погибли за свободу и будущее Украины», - отметил мэр столицы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, с улицы Институтской коммунальщики вывозили шины. Вместе с тем, баррикады из брусчатки и самоустановленные места памяти «Небесной сотни» коммунальщики не трогали.

Главную сцену Майдана постепенно разбирают. На некоторое время работы были приостановлены. Так называемые «майдановцы» провели запланированное на сегодня вече. Однако оно было малочисленным.

Во время этого вече представитель жителей палаточного городка заявил, что они готовы уехать с Майдана, но при условии, что к ним не будут применены силовые методы выселения.

Сейчас на Майдане остаются 4 палатки. Также есть несколько палаток в парковой зоне возле Октябрьского дворца.