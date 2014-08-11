Движение транспорта по Крещатику полностью возобновлено

Баррикады еще не разобраны на Институтской / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, автомобили двигаются по Крещатику и прилегающим улицам, кроме улицы Институтской, где еще не разобраны баррикады.

На самом Майдане Незалежности стоит всего две палатки: мобилизационная палатка Национальной гвардии - напротив стеллы Независимости, и палатка возле пресс-центра Майдана - возле дома на Институтской, 7/11.

Читайте такжеСпецподразделение «Киев-1» остановило схватку между «майдановцами» и коммунальщиками, которые демонтируют сценуТакже на Майдане остается полуразобранной сцена, возле которой, - около 20 человек, которые, очевидно, провели здесь ночь. Некоторые и сейчас спят за сценой, остальные сидят на стульчиках и общаются.