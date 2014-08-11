Активисты требуют поставить на Майдане палатку для контроля над выполнением властью реформ
10:29, 11 августа 2014Киев
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Активисты требуют поставить на Майдане палатку, чтобы контролировать выполнение властью обещанных рефом.
Активисты требуют поставить на Майдане палатку для контроля выполнения властью реформы / Фото: maidanpresscenter
Об этом сообщает пресс-служба Майдана в соцсети.
"11.08.2014 возле КГГА стоят активисты, ссылаясь на решение Вече от 10 августа. Они подчеркнули, что многое не сделано, поэтому требуют поставить палатку возле стелы на Майдане, где будут стоять киевляне и продолжать работу, контролировать реформы, которые обещала новая власть", - говорится в сообщении.Читайте такжеКоммунальщики демонтируют сцену Майдана, но места памяти "Небесной сотни" не трогают
По состоянию на 10:20 возле КГГА находится около 40 активистов.
Фото: maidanpresscenter
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