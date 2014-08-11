Активисты требуют поставить на Майдане палатку для контроля над выполнением властью реформ

Об этом сообщает пресс-служба Майдана в соцсети.

"11.08.2014 возле КГГА стоят активисты, ссылаясь на решение Вече от 10 августа. Они подчеркнули, что многое не сделано, поэтому требуют поставить палатку возле стелы на Майдане, где будут стоять киевляне и продолжать работу, контролировать реформы, которые обещала новая власть", - говорится в сообщении.Читайте такжеКоммунальщики демонтируют сцену Майдана, но места памяти "Небесной сотни" не трогают

По состоянию на 10:20 возле КГГА находится около 40 активистов.