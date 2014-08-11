В Киеве во время получения взятки в размере 10 тысяч гривен задержали двух чиновников в области культуры

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, работники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (УГСБЭП) столичной милиции 48-летняя директор центра и 44-летний председатель союза за подписание договора аренды помещения требовали от представителя одной из страховых компаний взятку в размере 60 тыс. грн.Читайте такжеВ Киеве задержали чиновника Минздрава, получившего взятку

Злоумышленников задержали в служебном кабинете при получении 10 тыс. грн аванса.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.