В Киеве за последние трое суток "минировали" 14 объектов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Только за последние 3 суток в столичную милицию поступило 14 сообщений о минировании тех или других объектов. Все они оказались ложными. По каждому такому факту открыто уголовное производство», - говорится в сообщении.

По данным милиции, один из «минеров» уже установлен.

При этом в ОСО отмечают, что проверка и обезвреживание одного подозрительного объекта продолжается не менее трех часов.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" очередной телеканал«Поскольку оценить правдивость сообщения о минировании невозможно, каждый сигнал отрабатывается в полном объеме. В первую очередь на место немедленно следуют работники патрульно-постовой службы милиции (4 человека) и ограничивают доступ людей к указанному объекту. При необходимости принимается решение об эвакуации людей из «заминированных» помещений. Срочно следуют следственно-оперативные группы Главного управления и райуправления столичной милиции (7 человек), дежурная группа районного ГАИ (3 человека), пожарно-спасательная группа (6 человек) и при необходимости другие аварийные службы и медики. Указанные группы обеспечиваются необходимой техникой – это 7 машин. В обязательном порядке на место выезжает дежурная группа взрывотехников», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" станцию метро «Арсенальная»В целом, по данным столичной милиции, с начала 2014 года получено около 80 сообщений о заминировании. Открыто 62 уголовных производства, пяти лицам объявлено о подозрении. Вскоре материалы будут направлены в суд. По последним эпизодам установлен еще один человек, отмечается в сообщении.