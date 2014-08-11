В Киеве без горячей воды остаются около 9 тысяч абонентов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате остановки газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (в связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников компании) без ГВС находятся 7 тысяч 794 потребителя. Среди них 430 – в Голосеевском, 66 – в Дарницком, 1844 – в Деснянском, 55 – в Днепровском, 1084 – в Оболонском, 653 – в Подольском, 12 – в Печерском, 599 – в Святошинском, 2281 – в Соломенском, 770 – в Шевченковском районах.

В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без ГВС остаются 48 потребителей.

В результате плановых ремонтных работ, которые «Киевэнерго» проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг., временно без ГВС остаются 155 потребителей.

Читайте такжеКиевские электросети выдержат массовое установление бойлеров, убеждает КличкоВ связи с проведением реконструкции (полной замены участков трубопроводов) отключен 331 потребитель (29 – в Голосеевском, 5 – в Дарницком, 6 – в Оболонском, 35 – в Печерском, 256 – в Соломенском районах). В связи с проведением гидравлических испытаний без ГВС остаются 374 потребителя (336 – в Подольском и 38 – в Святошинском районах).

Читайте такжеКиевлян заверяют, что ажиотаж на бойлеры не приведет к перебоям в электроснабжении зимойВ период с 8 по 11 августа на теплосетях компании в результате устранения 35 повреждений подключено 111 потребителей.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» в общей сложности предоставляет услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.

18 июля ПАО «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

Как отчитывалась компания 28 июля, в Киеве без горячего водоснабжения оставалось в общей сложности 6 тысяч 662 потребителя, в их числе в связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников компании было отключено 5 тысяч 228 потребителей.

29 июля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий заявил, что количество домов в столице, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

По состоянию на 1 августа, по данным «Киевэнерго», в столице без горячего водоснабжения было 8 тысяч 852 потребителя услуг компании, среди которых 7 тысяч 382, – исключительно из-за экономии газа.