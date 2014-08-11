СЭС: Центр Киева очищен от канцерогенов, которые выделялись при горении шин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве, главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан, отвечая на вопрос журналистов.

«На сегодняшний день вполне безопасно находиться на Майдане», - сказал он.

Рубан напомнил, что еще в конце февраля была проведена первая толока по уборке центра города.

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«Она была организована под эгидой Государственной СЭС и по инициативе Министерства здравоохранения. Вместе с коммунальными службами зимой еще убрали много предметов, которые были загрязнены последствиями сгорания шин. После этого в течение месяца «Киевавтодор» и Департамент благоустройства проводили мероприятия по очистке тротуарной плитки от сажи, которая была опасным фактором воздействия на здоровье человека – это канцероген, токсичный», - сказал руководитель столичной СЭС.

«Поэтому на сегодняшний день максимально безопасно находиться на Крещатике. Все факторы вредные убрали», – заверил Рубан.