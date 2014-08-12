Под Верховной Радой собираются митингующие

Как передает корреспондент УНИАН, к ВР сходятся несколько групп митингующих. Среди них - сторонники ВО “Свобода”, которые требуют люстрации в парламенте, Кроме того, это родственники военнослужащих, которые заявляют о необходимости ротации участников АТО. Среди требований митингующих - также принятие новой избирательной системы.

Здание парламента по периметру окружено бойцами батальона “Киев-1”. В настоящий момент ситуация спокойная.

Читайте такжеПорошенко встретился с родственниками погибших майдановцев, которые пикетировали АППо состоянию на 9.20 под Верховной Радой находятся около 150 митингующих. Они установили стенды с фотографиями народных депутатов и надписями: “Кто патриот Украины? Кто за мирную очистку власти?”. Возле этих стендов размещена импровизированная гильотина, над лезвием которой - Герб Украины. Эта конструкция символизирует люстрацию.