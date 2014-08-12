Кличко пообещал разобрать елку на Майдане

"Некоторые шутники говорят, зачем, мол, убирать елку - осталось недолго до Нового года. Думаю, эта кровавая елка является недобрым воспоминанием для всех, кто приходит на Майдан. Поэтому в ближайшие дни металлический каркас елки демонтируют", - отметил мэр.

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Мэр Киева подчеркнул, что благодарен киевлянам, которые приняли участие в уборке на Майдане, и центральной улицы города - Крещатик. "Нам нужно возвращаться к мирной жизни. И Киев должен подавать пример", - отметил киевский городской председатель.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе улицы Институтской, Виталий Кличко отметил, что на сегодня принято совместное решение, что часть улицы Институтской от Крещатика до верхнего выхода из метро "Крещатик" закрыта для движения транспорта.

"Думаю, в ближайшее время Киевсовет примет решение о переименовании улицы или ее части в улицу имени Небесной Сотни. И в годовщину трагических событий, которые происходили в Киеве, будет открыт мемориал. В настоящее время идет конкурс, собираются предложения и будет выбран тот проект мемориала, который больше всего будет соответствовать духу Майдана, духу Революции достоинства", - сказал мэр Киева.

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