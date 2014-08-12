Ламбуцкий уволен с должности гендиректора "Киевпасстранса"
15:09, 12 августа 2014Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко освободил Николая Ламбуцкого от должности генерального директора КП "Киевпасстранс".
"Киевпасстранс" остался без гендиректора / фото УНИАН
Соответствующее распоряжение №124 было подписано мэром столицы 5 августа.
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Как сообщал УНИАН, депутат Киеврады Галина Янченко в начале июля сообщила на своей странице в соцсети, что гендиректор "Киевпасстранса" подал в отставку. Позже депутат Киеврады Игорь Кононенко заявил, что транспортная комиссия Киеврады будет рекомендовать на место Николая Ламбуцкого кандидатуру главного инженера "Киевпасстранса" Юрия Бомбандерова, который назначен исполняющим обязанности руководителя предприятия.
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