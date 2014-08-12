В Киеве станция метро “Вокзальная” закрыта на вход и выход

15:36, 12 августа 2014
Киев
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В Киеве станция метро “Вокзальная” закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда с пассажирами двигаются без остановки.

Вагони проїжджають повз станцію / wikimedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление делается в вагонах метро, которые следуют в направлении станции “Вокзальная” на этой линии - Святошинско-Броварской.

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Никакие объяснения причин закрытия станции не предоставляются.

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