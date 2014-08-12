Станцию метро «Вокзальная» уже открыли, взрывчатки не найдено

16:26, 12 августа 2014
Киев
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Станция «Вокзальная» открыта для пассажиров в 15:53.

Метрополітен працює у звичному режимі / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба мтоличного метрополитена .

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"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции "Вокзальная" взрывоопасных предметов не обнаружено. Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику", - говорится в сообщении.

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