В Киеве с завода украли танк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Генерального прокурора Украины Юрий Бойченко.

По его словам, установлено, что должностные лица завода в течение 2013-2014 годов присвоили этот танк, чем нанесли государству убытки на сумму 200 тысяч гривень остаточной стоимости объекта.

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Кроме того, должностные лица Бронетанкового завода без согласия Министерства обороны осуществили ремонт 6 танков Т-62 с целью дальнейшей продажи на внешние рынки, чем нанесли государству убытки на сумму 1,5 млн. грн от остаточной стоимости этих танков. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного Кодекса Украины.