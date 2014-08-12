Назначен новый директор Владимирского рынка в Киеве

19:00, 12 августа 2014
Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко своим распоряжением назначил директором коммунального предприятия (КП) "Владимирский рынок" Юрия Мельника.

Владимирский рынок получил нового директора / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В сообщении пресс-службы КГГА отмечается, что ранее по итогам предписаний прокуратуры и внутренних аудиторов комиссия департамента экономики и инвестиций КГГА признала неудовлетворительной работу Ларисы Ярошевич на должности руководителя КП "Владимирский рынок" и поддержала решение о ее отстранении.

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