Назначен новый директор Владимирского рынка в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В сообщении пресс-службы КГГА отмечается, что ранее по итогам предписаний прокуратуры и внутренних аудиторов комиссия департамента экономики и инвестиций КГГА признала неудовлетворительной работу Ларисы Ярошевич на должности руководителя КП "Владимирский рынок" и поддержала решение о ее отстранении.