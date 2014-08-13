28-летнего помощника Кличко назначили руководителем аппарата КГГА

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы, председатель КГГА Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

Как заметил Бондаренко во время представления руководителям управлений, «у меня есть три главных требования к работникам аппарата – это прозрачность в работе, оперативность выполнения поручений и отсутствие коррупционной составляющей в их деятельности».

Кроме того, руководитель аппарата отметил, что одними из приоритетов в его работе в новой должности станет обеспечение нерушимого права граждан на доступ к публичной информации, развитие электронного управления и минимизация бюрократических процедур.Читайте такжеКличко: Во власти столицы уволены, или в процессе увольнения - более 30 должностных лиц

В КГГА отметили, что Бондаренко назначен на должность руководителя аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в порядке перевода с должности управляющими делами секретариата Киевсовета.

Как сообщалось, ранее должность руководителя аппарата КГГА занимал Александр Пузанов, который был назначен в июне 2010 года. В начале апреля с.г. Пузанов был уволен с этой должности тогдашним председателем КГГА Владимиром Бондаренко.

Новый руководитель аппарата КГГА Бондаренко - 1985 года рождения. Получал образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франка, Киевском университете имени Бориса Гринченко. В настоящее время учится в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете «правоведение», говорится на странице Бондаренко в Facebook.

Бондаренко работал помощником-консультантом народного депутата Виталия Кличко. На должность управляющего делами секретариата Киевсовета был назначен 5 июня 2014 года.