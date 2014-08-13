28-летнего помощника Кличко назначили руководителем аппарата КГГА
В Киевской городской государственной администрации назначен новый руководитель аппарата - Владимир Бондаренко.
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы, председатель КГГА Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.
Как заметил Бондаренко во время представления руководителям управлений, «у меня есть три главных требования к работникам аппарата – это прозрачность в работе, оперативность выполнения поручений и отсутствие коррупционной составляющей в их деятельности».
Кроме того, руководитель аппарата отметил, что одними из приоритетов в его работе в новой должности станет обеспечение нерушимого права граждан на доступ к публичной информации, развитие электронного управления и минимизация бюрократических процедур.Читайте такжеКличко: Во власти столицы уволены, или в процессе увольнения - более 30 должностных лиц
В КГГА отметили, что Бондаренко назначен на должность руководителя аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в порядке перевода с должности управляющими делами секретариата Киевсовета.
Как сообщалось, ранее должность руководителя аппарата КГГА занимал Александр Пузанов, который был назначен в июне 2010 года. В начале апреля с.г. Пузанов был уволен с этой должности тогдашним председателем КГГА Владимиром Бондаренко.
Новый руководитель аппарата КГГА Бондаренко - 1985 года рождения. Получал образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франка, Киевском университете имени Бориса Гринченко. В настоящее время учится в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете «правоведение», говорится на странице Бондаренко в Facebook.
Бондаренко работал помощником-консультантом народного депутата Виталия Кличко. На должность управляющего делами секретариата Киевсовета был назначен 5 июня 2014 года.