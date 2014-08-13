Коммунальщики разбирают баррикаду на Институтской под пешеходным мостом

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там работают около 20 коммунальщиков, привлечены также несколько погрузчиков.

Рядом стоят большие грузовики, на которые в дальнейшем сбрасывается мусор и остатки баррикады.

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Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных в центре столицы были убраны практически все палатки Майдана и баррикады за исключением тех, что находятся на улице Институтской. Пока на Майдане Независимости, кроме елки, также остается полуразобранная сцена и несколько информационных палаток.

Кроме того, власти Киева намерены в ближайшее время демонтировать елку на Майдане.

Сейчас восстановлено движение проезжими частями главных улиц в центре города: Городецкого, Крещатик, со стороны улицы Михайловской.