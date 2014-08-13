Коммунальщики разбирают баррикаду на Институтской под пешеходным мостом
В центре Киева коммунальщики разбирают баррикаду на улице Институтской под пешеходным мостом.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там работают около 20 коммунальщиков, привлечены также несколько погрузчиков.
Рядом стоят большие грузовики, на которые в дальнейшем сбрасывается мусор и остатки баррикады.
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Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных в центре столицы были убраны практически все палатки Майдана и баррикады за исключением тех, что находятся на улице Институтской. Пока на Майдане Независимости, кроме елки, также остается полуразобранная сцена и несколько информационных палаток.
Кроме того, власти Киева намерены в ближайшее время демонтировать елку на Майдане.
Сейчас восстановлено движение проезжими частями главных улиц в центре города: Городецкого, Крещатик, со стороны улицы Михайловской.