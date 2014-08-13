В Киеве "заминировали" сразу шесть торговых центров

В столичную милицию поступили сообщения о минировании шести торговых центров в разных районах столицы.

По информации ТСН.ua, речь идет об "Ocean Plaza", "Глобусе", "Пирамиде", "Квадрате". Названия еще двух пока неизвестны, один из торговых центров находится на Левом берегу Днепра.

Читайте такжеВ Киеве сообщили о заминировании станции метро "Петровка" и 4 торговых центров

Как передает корреспондент УНИАН, первая линия столичного ТРЦ «Глобус» на Майдане Незалежности закрыта из-за сообщения о минировании.

Правоохранители перекрыли двери, выпускают посетителей и никого не пускают внутрь. По словам сотрудников милиции, ТРЦ закрыт из-за сообщения о минировании.