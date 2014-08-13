Милиция проверяет информацию о заминировании 5 объектов в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Подольского, Голосеевского, Шевченковского, Дарницкого и Днепровского районных управлений милиции, отметили в ОСО, однако не уточнили объекты «минирования».

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Также на место прибывают специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС. Указанные анонимами объекты и прилегающая к ним территория обследуется на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки, говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят соответствующие меры по установлению лиц, сообщивших о минировании, добавили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, сейчас из-за сообщения о минировании закрыты, в частности, первая линия столичного ТРЦ «Глобус» на Майдане Незалежности.