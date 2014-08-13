Кличко назначил гендиректора "Киевпасстранса"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Как отметил Сергей Майзель после назначения, "первоочередными задачами являются модернизация подвижного состава и инфраструктуры, повышение стандартов предоставления транспортных услуг и уровня безопасности". "Во всем мире муниципальный транспорт – приоритет №1 в развитии транспортной отрасли и общественных перевозок", – сказал Сергей Майзель.

Он убежден, что стратегия развития городского пассажирского транспорта должна учитывать общеевропейские требования к качественным характеристикам. "Эта отрасль хозяйства должна быть безопасной, надежной, скоростной и удобной, действующей по единым тарифам и правилам", - сказал генеральный директор КП "Киевпасстранс".

Сергей Майзель работал заместителем генерального директора КП "Киевжилспецэксплуатация", начальником отдела транспорта и информационных технологий Деснянской районной госадминистрации Киева.

Как сообщал УНИАН, до этого КП "Киевпасстранс" возглавлял Николай Ламбуцкий, которого мэр Киева освободил от этой должности 5 августа.