На центральном железнодорожном вокзале в Киеве ищут взрывчатку
16:44, 13 августа 2014Киев
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Киевский железнодорожный вокзал снова "заминировали". Пассажиры и персонал эвакуированы.
На ж/д вокзале ищут взрывчатку / фото УЗ
Об этом УНИАН сообщили в ССО Управления МВД на Юго-Западной железной дороге. "Сообщение поступило сегодня в 14.15. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнических служб, кинологи и сотрудники ГСЧС.
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Анонимный звонок поступил дежурному по вокзалу. "В камере хранения заложена взрывчатка", - сообщил мужчина и положил трубку.
Эвакуировано почти 600 пассажиров и 80 сотрудников вокзала.
Принимаются меры для установления личности сообщившего о минировании, отметили в ССО.
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