На центральном железнодорожном вокзале в Киеве ищут взрывчатку

Об этом УНИАН сообщили в ССО Управления МВД на Юго-Западной железной дороге. "Сообщение поступило сегодня в 14.15. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнических служб, кинологи и сотрудники ГСЧС.

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Анонимный звонок поступил дежурному по вокзалу. "В камере хранения заложена взрывчатка", - сообщил мужчина и положил трубку.

Эвакуировано почти 600 пассажиров и 80 сотрудников вокзала.

Принимаются меры для установления личности сообщившего о минировании, отметили в ССО.