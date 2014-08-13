Реконструкцию транспортной развязки на Почтовой пообещали завершить до субботы

Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади будет завершена до конца недели, и уже со следующего понедельника киевляне смогут быстро и беспрепятственно добраться в центр столицы.

Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

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“После выездного производственного совещания относительно реконструкции Почтовой площади мы получили 29 миллионов из городского бюджета, которые, наконец, отдали в Госказначействе. Для завершения работ еще нужны средства. Надеюсь, их отдадут в ближайшее время, и в субботу мы полностью завершим работы на Почтовой площади”, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что после завершения соответствующих работ в 1,5 раза вырастет пропускная способность транспортной развязки на Почтовой площади, и проблемы с движением транспорта по этой важной дорожной артерии не будет возникать.

В свою очередь руководитель “Киевавтодора” Владимир Жуков рассказал, что к понедельнику будут завершены все проезды и тротуары, установлено внешнее освещение, разметка, выполнены все элементы безопасности, - начиная от дорожных знаков и заканчивая колесоотбойным брусом и направляющими ограждениями, - то есть все, что включает в себя проект в дорожной части относительно Почтовой площади.

Кроме того, развязка будет украшена желто-голубыми росписями и баннерами.

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Полную реконструкцию Почтовой площади, по словам Киевского городского головы, планируется завершить ко Дню Киева, в мае 2015 года.

“Над тоннелем будет променадная зона с фонтанами, освещением и смотровой площадкой, с которой киевляне и гости столицы смогут спускаться по лестнице на набережную и любоваться пейзажами Днепра и Труханова острова. Проведение дальнейших работ не будет мешать ни пешеходам, ни движению транспорта”, - заверил руководитель “Киевавтодора”.