«Киевэнерго» планирует заключить договор о поставке горячей воды и тепла с каждой квартирой

Компания «Киевэнерго» с сентября этого года начнет заключать прямые договоры с киевлянами о предоставлении услуг горячего водоснабжения (ГВС) и централизованного отопления (ЦО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевэнерго», подписать прямые договоры с каждой квартирой в компании планируют до конца 2015 года.

Отмечается, что в соответствии с Законом от 10 апреля 2014 №1198-YII «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании расчетов за энергоносители», с 1 июля 2014 года «Киевэнерго» является поставщиком услуг ГВС и ЦО для населения столицы.

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«Поскольку на поквартирный учет в «Киевэнерго» переходят одновременно свыше 700 тысяч киевлян, письменные договоры будут заключаться с жильцами жилых домов поэтапно в течение 2014-2015 гг.», - информируют в компании.

А пока компания заключила договоры с ЖЭО на поставку почти 7100 домам столицы услуг ГВС и ЦО. Таким образом, для всех домов муниципального жилищного фонда, где «Киевэнерго» является поставщиком услуг, уже действуют договорные отношения.

Таким образом, до момента подписания прямого договора «Киевэнерго» будет оставаться поставщиком услуг для жителей столицы на основании норм действующего законодательства и договорных отношений с ЖЭО, отмечается в сообщении.

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В компании информируют, что киевляне смогут заключить договор с ПАО «Киевэнерго» в письменном виде с сентября 2014 года и до конца 2015 года при обращении в центры обслуживания клиентов (ЦОК) «Киевэнерго», которые расположены в каждом районе Киева. Для удобства своих клиентов компания в ближайшее время планирует создать возможность заблаговременно записаться в электронной очереди ЦОК через сайт компании.

В «Киевэнерго» заявляют, что берут на себя обязательство по поверке счетчиков горячей воды и тепловой энергии, которая используется населению. «Расходы на обслуживание и поверку счетчиков горячей воды заложены в новый тариф, утвержденный постановлением №757 от 18 июня 2014 Нацкомуслуг (3% в структуре тарифа)», - отмечают в компании.