Евромайдановскую "йолку" передадут в музей - СМИ

20:46, 13 августа 2014
Киев
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Разбирать знаменитую новогоднюю елку начнут в четверг в 10 утра.

Фото УНІАН

Один из символов Евромайдана - "Йолку" - передадут в музей Майдана.

Об этом "Украинской правде" рассказал советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, разбирать новогоднюю елку начнут уже в четверг в 10 утра.

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Сначала с нее снимут все флаги, а потом начнут демонтировать железный каркас. Оказалось, что "йолка" не стоит на балансе ни у одной структуры.

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Он также сообщил, что сцену, которая стоит возле Главпочтамта, перенесут к стеле Независимости.

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