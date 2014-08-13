Евромайдановскую "йолку" передадут в музей - СМИ
20:46, 13 августа 2014Киев
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Разбирать знаменитую новогоднюю елку начнут в четверг в 10 утра.
Завтра на Майдане начнут разбирать "йолку" / Фото УНИАН
Один из символов Евромайдана - "Йолку" - передадут в музей Майдана.
Об этом "Украинской правде" рассказал советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, разбирать новогоднюю елку начнут уже в четверг в 10 утра.
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Сначала с нее снимут все флаги, а потом начнут демонтировать железный каркас. Оказалось, что "йолка" не стоит на балансе ни у одной структуры.
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Он также сообщил, что сцену, которая стоит возле Главпочтамта, перенесут к стеле Независимости.
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