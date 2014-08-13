В Киеве на Крещатике будут класть асфальт: движение транспорта частично ограничат

В Киеве через восстановление асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта по Крещатику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет выполнять работы по частичному восстановлению асфальтобетонного покрытия, которое было разрушено во время акций протеста, на ул. Крещатик (от ул. Б.Хмельницкого до Европейской площади), ул. Институтской, ул. Городецкого и ул. Михайловской.

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Так, по информации пресс-службы, с 22:00 13 августа 2014 до 20:00 15 августа 2014 будет частично ограничено движение транспорта по ул. Крещатик на участке от Европейской площади до ул. Б. Хмельницкого (четная сторона).

Кроме того, с 8:00 16 августа и до 20:00 17 августа будет частично ограничено движение транспорта по ул. Крещатик на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Городецкого (нечетная сторона).

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.