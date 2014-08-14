Милиция получила право остановки и обыска любого авто

В Киеве и области сотрудники МВД теперь будут без причины останавливать водителей и проверять их автомобили и личные вещи, сообщает ТСН.

До этого просят относится с пониманием. Ведь такие меры обусловлены повышенным риском терактов.

Читайте такжеСБУ прекратила деятельность платежной системы для финансирования террористов

Ни одного документального разрешения на проведение обыска силовики при себе иметь не будут. Объясняют лишь, что такие действия могут совершать только сотрудники ГАИ и МВД при исполнении, в форме или на служебном авто.

В милиции советуют, если вдруг возникнут сомнения относительно подлинности милиционера, звонить 102 и звать как можно больше свидетелей.