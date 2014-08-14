Возле ВР несколько сотен митингующих требуют люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие перекрыли движение на дороге по улице Садовой, где находятся помещения комитетов парламента.

Так же участники акции перекрывают движение автомобилей по улице Грушевского на участке возле ВР.

Большая часть митингующих находится на проезжей части по ул. Грушевского, частично они также находятся на площади Конституции перед входом в здание парламента. Также часть митингующих скандирует: “Люстрация” у входа в комитеты ВР на улице Садовой.

Митингующие перекрыли и подъезд в парламент со стороны улицы Шелковичной.

Участники акции держат плакаты с лозунгами о люстрации власти, флаги Украины.

Читайте такжеПолитолог назвал "половинчатыми" законопроекты о люстрации в УкраинеНа проезжей части Грушевского митингующие также скандируют “Люстрация” и бьют в барабаны.

Здание парламента окружено сотрудниками милиции и бойцами батальона “Киев-1”.

Читайте такжеБойцы "Киев-1" задержали под Радой вооруженного диверсанта - Княжицкий Непосредственно у центрального входа в Верховную Раду размещены стенды с фотографиями депутатов, где можно ставить отметки - будут голосовать они за люстрацию или нет. Также рядом стоит импровизированная гильотина с тризубом, символизирующая люстрацию.