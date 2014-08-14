На Майдане Независимости начали разбирать елку

Как сообщил УНИАН советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец, который контролирует проведение работ, на первом этапе будут сняты все плакаты и флаги с елки для передачи в фонды "Музея Майдана", который пока еще только создается и существует как концепция. На втором этапе начнутся работы по демонтажу металлической конструкции.

Он отметил, что работы выполняются на просьбу «Музея Майдана» помочь в демонтаже и хранении объекта как «важного артефакта для нас всех, людей, которые принимали участие в "Революции достоинства", а также учитывая выводы специалистов о безопасности дальнейшего пребывания елки на этом месте.

«Мы вчера провели инспектирование елки. Грунт, как оказалось, очень просел, поэтому елка является немного опасным объектом. Наша позиция в том, чтобы уже сейчас начать ее демонтировать, т.к. она немножко опасная. Спасатели нам сказали, что лучше ее как можно быстрее демонтировать», - прокомментировал Белоцерковец.

Относительно всех плакатов и флагов, которые снимают с елки, он сообщил, что все это сейчас будет перевезено в Музей Гончара, а затем передано «Музею Майдана».

«Мы решили помочь музею Майдана, основываясь на то, что эта елка не является собственностью ни города, ни кого-то другого. Мы сейчас ищем владельца елки, чтобы они вошли в контакт с «Музеем Майдана» и приняли участие в дискуссии по этому вопросу», - добавил советник городского головы.

Присутствующий на месте член инициативной группы «Музея Майдана» и заместитель директора Музея Ивана Гончара Игорь Пошивайло, который также контролирует работы, сказал, что все экспонаты с Майдана собираются для нового музея в трех существующих музеях города, где для всех вещей можно обеспечить хранение.

«Оно поедет в различные музеи, которые являются точками сбора еще с декабря. Это и Музей Ивана Гончара. Конструкция (елки - УНИАН) поедет в Музей Великой Отечественной войны. Заповедник «София Киевская» - это тоже то место, где мы собираем наши коллекции для временного хранения, чтобы потом передать для будущего музея», - рассказал он.

Пока неизвестно, когда завершится демонтаж елки, но плакаты и флаги практически все уже сняты.

Сейчас на месте работают две машины спасателей.

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Как сообщал УНИАН, новогодняя елка на Майдане Независимости в Киеве стала символом борьбы граждан Украины против режима Виктора Януковича.

30 ноября 2013 года в четыре часа утра «беркутовцы» избили на Майдане Независимости студентов, которые проводили акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Поводом для разгона стали якобы работы коммунальных служб для установки новогодней елки.

Днем 30 ноября под охраной трех сотен правоохранителей елку начали монтировать. На гранитных плитах Майдана еще можно было увидеть не змиту кровь пострадавших от ночного штурма Євромадану.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

За ночь с 1 на 2 декабря в Киеве участники акции протеста против действий власти возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки и железные щиты.

Елка, на которой с того времени развешены политические плакаты, до сих пор стоит на Майдане Независимости.