Станции метро "Почтовая площадь" и "Вокзальная" закрыты на вход и выход

Станции “Почтовая площадь” и “Вокзальная” киевского метро закрыты на вход и выход.

Как передает корреспондент УНИАН, поезда мимо этих станций идут без остановок. Работники метрополитена не объясняют, с чем это связано.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в последнее время в милицию поступает большое количество телефонных звонков о заминировании различных объектов.

В частности, вчера, 13 августа, неизвестные «заминировали» киевский железнодорожный вокзал и 6 торговых центров.