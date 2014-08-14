Станции метро "Почтовая площадь" и "Вокзальная" закрыты на вход и выход
14:03, 14 августа 2014Киев
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В Киеве в последнее время в милицию поступает большое количество телефонных звонков о заминировании.
Две станции закрыты на вход и выход / Фото УНИАН
Станции “Почтовая площадь” и “Вокзальная” киевского метро закрыты на вход и выход.
Как передает корреспондент УНИАН, поезда мимо этих станций идут без остановок. Работники метрополитена не объясняют, с чем это связано.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве в последнее время в милицию поступает большое количество телефонных звонков о заминировании различных объектов.
В частности, вчера, 13 августа, неизвестные «заминировали» киевский железнодорожный вокзал и 6 торговых центров.
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