"Синяя" ветка киевского метро остановлена

Для извлечения пассажира снято напряжение с контактного рельса. Одновременно оперативно организовано круговое движение поездов от ст. «Героев Днепра» до ст. «Олимпийская» и от ст. «Теремки» до ст. «Лыбидская».

На время приостановки движения поездов закрыто станцию ​​«Дворец« Украина».

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Также остановлено движение поездов на станции метро Контрактовая площадь в Киеве.

ак передает корреспондент УНИАН, сотрудники метрополитена объясняют, что это происходит по техническим причинам.

Сколько времени простоят поезда на платформе, они не объясняют, но уверяют, что движение временно остановлено. Из динамиков людей просят сохранять спокойствие.

Читайте такжеСтанции метро "Почтовая площадь" и "Вокзальная" закрыты на вход и выход

Как сообщал УНИАН, также сегодня были закрыты на вход и выход станции “Почтовая площадь” и “Вокзальная” киевского метро. Поезда мимо этих станций идут без остановок.

В целом в Киеве в последнее время в милицию поступает большое количество телефонных звонков о заминировании различных объектов.

В частности, вчера, 13 августа, неизвестные «заминировали» киевский железнодорожный вокзал и 6 торговых центров.