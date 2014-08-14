Станции метро "Вокзальная" и "Почтовая площадь" открыты для пассажиров

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевского метрополитена. Читайте также"Синяя" ветка киевского метро остановлена

"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станциях взрывоопасных предметов не обнаружено. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Движение поездов осуществляется согласно графика.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве сообщили, что неизвестный мужчина позвонил по номеру телефона бюро находок Киевского метрополитена и заявил, что через 30 минут произойдет взрыв на станции «Вокзальная», а еще через час – на станции «Почтовая площадь».