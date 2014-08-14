Станции метро "Вокзальная" и "Почтовая площадь" открыты для пассажиров
14:48, 14 августа 2014Киев
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Станцию "Вокзальная" открыта для пассажиров в 14:22, станция "Почтовая площадь" - в 14:24.
Станции «Вокзальная» и «Почтовая площадь» открыт для пассажиров
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевского метрополитена. Читайте также"Синяя" ветка киевского метро остановлена
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станциях взрывоопасных предметов не обнаружено. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Движение поездов осуществляется согласно графика.
В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве сообщили, что неизвестный мужчина позвонил по номеру телефона бюро находок Киевского метрополитена и заявил, что через 30 минут произойдет взрыв на станции «Вокзальная», а еще через час – на станции «Почтовая площадь».
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