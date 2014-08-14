Милиция проводит в Киеве комплексные антитеррористические мероприятия

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, в связи с событиями, происходящими в государстве, правоохранительные службы усиливают антитеррористические мероприятия, направленные на выявление и задержание групп или лиц, которые намерены совершить теракт.Читайте также"Синяя" ветка киевского метро остановлена

Работники столичной милиции, как и все правоохранительные органы Украины, будут проводить ряд комплексных мероприятий для выявления подозрительных предметов и лиц, а также групп людей, поведение или внешний вид которых вызывает подозрение возможности совершения ими террористических актов. В настоящее время усиливаются меры безопасности со стороны правоохранительных органов. Будут осуществляться проверки и осмотр транспортных средств, граждан и их вещей.Читайте такжеМилиция проверяет информацию о заминировании 5 объектов в Киеве

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой отнестись к таким мероприятиям с пониманием, ответственностью и общественным сознанием, быть бдительными, а в случае выявления подозрительных лиц, групп людей или предметов, оставленных в общественных местах, немедленно информировать органы внутренних дел по номеру телефона дежурной части 102, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и Службу безопасности Украины.