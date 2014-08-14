Киевлянам обещают пересчитать платежки со счетами за отключенную горячую воду

Об этом заявил директор коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» Валерий Мисань, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации

В связи с этим, киевлянам предлагается:

1) платить за потребленные в июле коммунальные услуги по отдельному счету, который заполнить собственноручно;

2) обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию, которая внесет исправление в счет;

3) уплатить всю указанную сумму, а перерасчет будет осуществлен уже в следующем месяце.

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Накануне директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий заявил, что киевляне должны платить только за те коммунальные услуги, которые им предоставили соответствующие коммунальные службы столицы.

Между тем, по состоянию на 14 августа в Киеве без горячего водоснабжения остаются 8 тыс. 996 потребителей, что составляет 57,5% общего количества потребителей, которым предоставляют услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Как напомнили в КГГА, отключение горячей воды обусловлено решением Министерства топлива и энергетики ограничить поставки газа Киеву с целью его экономии. Поставки газа из Российской Федерации прекращены с 16 июня 2014 года.