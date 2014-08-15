В Киеве стритрейсеры среди ночи снова проведут автогонки
10:11, 15 августа 2014Киев
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В Киеве на Петровке в ночь на 17 августа стритрейсеры соберутся для проведения автогонок.
В Киеве снова проведут уличные автогонки / фото obzor.lg.ua
Местом сбора желающих поучаствовать объявлена парковка ТЦ "Ашан" на Петровке. Там в 22:30 – 23:45 соберуться участники после этого, среди ночи автомобили построятся в колонну и отправятся к месту проведения соревнований, передает сайт "ТопЖир".
Организатором соревнований выступил клуб Motor paradise, который брал 2-летний перерыв в гонках. Однако подробностей о том где именно пройдут заезды не сообщается.
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