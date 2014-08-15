В Киеве стритрейсеры среди ночи снова проведут автогонки

Местом сбора желающих поучаствовать объявлена парковка ТЦ "Ашан" на Петровке. Там в 22:30 – 23:45 соберуться участники после этого, среди ночи автомобили построятся в колонну и отправятся к месту проведения соревнований, передает сайт "ТопЖир".

Организатором соревнований выступил клуб Motor paradise, который брал 2-летний перерыв в гонках. Однако подробностей о том где именно пройдут заезды не сообщается.